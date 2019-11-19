15 ударов ножом: застолье закончилось смертью харьковчанина

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, 18 ноября, около 18:00 в Змиевский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с телесными повреждениями без признаков жизни в доме в селе Чемужовка.

На место выезжали руководство и следственно-оперативная группа районной полиции, передвижная криминалистическая лаборатория.

В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники Змиевского отдела полиции установили и задержали человека, причастного к совершению убийства. Им оказался 37-летний ранее судимый мужчина.

Как выяснилось, 18 ноября около 16:00 правонарушитель со своим 54-летним товарищем употребляли алкоголь вместе с 66-летним хозяином дома. Примерно через час 54-летний гость ушел домой.

Вдруг злоумышленник взял нож и нанес хозяину дома около 15 ударов по туловищу. После совершенного он покинул дом.

Вещественные доказательства изъяты.

По словам и.о. начальника Змиевского отдела полиции Романа Горбунова, сведения о происшествии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по п. 13 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает пожизненное заключение.

В настоящее время злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.