1500 пожаров за полтора месяца: харьковские спасатели ежедневно выезжают тушить огонь в экосистемах

Пока весь мир борется с пандемией коронавируса, украинские спасатели - еще и с масштабными пожарами в разных регионах страны. Один из крупнейших и самых опасных - в Чернобыльской зоне отчуждения. Больше, чем неделю ветер разносил огонь на тысячи гектаров. От пожара погибли и пострадали животные, уничтожены леса и выгорели поля. К ликвидации пожара привлекли 500 спасателей и более 100 единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты. По состоянию на 14 апреля чрезвычайники отчитались - открытого огня уже нет, однако есть тление лесной подстилки.

Между тем, с пожарами в других регионах в течение месяца регулярно пытаются справиться спасатели по всей Украине. Харьковщина - не исключение.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области:

Починаючи з березня місяця і на 14 квітня сталося в Харківській області більше 1500 пожеж на відкритих територіях в екосисистемах, і кожну добу наші підрозділи виїжджають на гасіння цих пожеж більше 50 разів.

Только за минувшие сутки на Харьковщине огонь выжег площадь в 70 гектаров. Ранее чрезвычайники тушили пламя в Волчанском районе, возле села Перковка. Накануне - пожар в селе Циркуны, там горел камыш, кроме того, огонь перебросился на лесной массив. Однако более масштабного пожара удалось избежать, говорят спасатели.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области:

Для гасіння пожежі ми потратили десь біля 8 годин, також відстояли, щоби пожежа не пішла до житлових будинків, що там були розташовані. На що би я хотів би звернути увагу, що основна причина - це людський фактор, і порушення правил пожежної безпеки, також це спалювання сміття і сухої трави.

Верховная Рада ужесточила наказание за поджог сухостоя. Депутаты приняли соответствующий законопроект. Теперь за выжигание растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждений и газонов в населенных пунктах наказывать существенными штрафами.

В зависимости от масштабов они будут составлять от 3 до 153 тысяч гривен. Загрязнение воздуха обойдется нарушителям не только в десятки тысяч гривен, но и грозит лишением свободы - до 3 лет.