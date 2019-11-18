16-летнего подростка задержали за разбойное нападение на иностранца на Алексеевке

18 ноября 2019 г. 16:16
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Харьковские правоохранители задержали одного из подозреваемых в разбойном нападении на иностранного студента на Алексеевке.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию 14 ноября в 19:40.

Установлено, что в подъезде жилого дома по проспекту Победы двое злоумышленников избили потерпевшего и отобрали у него два мобильных телефона и часть золотой цепочки. 

В результате нападения 19-летний парень – студент одного из харьковских вузов - получил перелом голени и ушиб. 

Полицейские установили, что злоумышленником оказался 16-летний парень. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет лишения свободы.

Местонахождение сообщника задержанного полицейские сейчас устанавливают.  

 

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