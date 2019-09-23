16-летний подросток отравился наркотиками: пострадавший - в тяжелом состоянии

Под Харьковом отравился наркотическими веществами 16-летний подросток.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о госпитализации 16-летнего жителя села Борисовка Липецкого района поступила в полицию 21 сентября в 6:35.
Как было установлено, ночью мать обнаружила, что парню плохо, и вызвала скорую помощь.
По предварительной информации врачей, подросток отравился наркотическим веществом.
Сейчас он находится в отделении реанимации.
Его состояние оценивается медиками как тяжелое.
Сведения о событии зарегистрированы в Липецком отделении полиции.
Полицейские устанавливают место приобретения наркотического вещества и другие обстоятельства происшествия.