16 обстрелов за сутки на Донбассе: один военный погиб, трое ранены

За минувшие сутки, 7 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Оккупанты, в частности, открывали огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, вооружения танков, минометов калибра 120 и 82 мм. Кроме того, противник обстреливал украинских бойцов из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил: трижды вблизи Широкино – из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Богдановки – из вооружения БМП; трижды неподалеку Водяного – из вооружения танков, противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия; два раза окраины Красногоровки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Пищевик – из гранатометов различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз: два раза вблизи Новолуганського – из минометов калибра 82 мм; около Попасной – из миномета калибра 120 мм; неподалеку Золотого-4 – из миномета калибра 120 мм; окрестности Майорска – из противотанкового ракетного комплекса; вблизи Южного – из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения, еще один – боевое травмирование. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки, 7 июля два оккупанта были уничтожены.