168 тысяч залога: харьковский террорист, который захватил заложников в отделении "Укрпочты" может выйти из СИЗО

Утром на линию “102” города Луцк поступило сообщение, что в центре неизвестный мужчина захватил автобус, в котором было около двух десятков человек. При себе он имел взрывчатку и огнестрельное оружие. Известно, что он выдвинул правоохранителям свои условия, но совершенно нечеткие, поэтому переговоры результата не дали. По состоянию на 18 часов ситуация оставалась неизменной, заложники не были освобождены.

Между тем, мужчина, который два с половиной года назад захватил заложников в одном из отделений “Укрпочты”, возле станции метро "Киевская", может выйти на свободу. Однако, за это должен внести залог - 168 000 гривен.

40-летний Владимир Безух захватил заложников 30 декабря 2017. Тогда спецоперация по освобождению трех работников и шестерых посетителей Укрпочты, среди которых были дети - длилась более 5 часов. Задержать террориста помогла сотрудница почтового отделения. Сначала она спровоцировала злоумышленника на конфликт, ударила горшком с цветами и открыла дверь спецназовцам. Четких требований Безух тогда также не предъявлял - агрессивно вел себя и угрожал, что взорвет на себе взрывчатку.

Когда у меня рука устанет, я должен буду переключится, у меня есть специальная “педалька”

Уже позже, оказалось, что взрывчатка была не настоящей, это был муляж. Мать мужчины рассказала, у сына с детства проблемы с психикой. Но психиатры признали Безуха вменяемым. Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что он может отвечать перед законом. Однако на последнем заседании суд постановил: Безух может выйти из СИЗО под залог в 168 000 гривен.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьк.обл.

На жаль, два рази змінювався склад суду через те, що судді уходили на пенсію. Вже 2,5 роки розглядається ця справа. Наразі справа знаходиться на фінальній стадії. Якщо буде продовжуватися в такому темпі, як зараз, це приблизно десь восени буде вирок вже

Мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Кроме захвата заложников, ему инкриминируют еще две статьи. Это незаконное изготовление наркотических средств, а также выращивания наркосодержащих растений.

А в Харькове после длительного затишья сегодня полицейские также проверяли информацию о минировании различных объектов инфраструктуры. Сообщение о закладке взрывчатки в медицинских учреждениях, супермаркетах, торговых центрах, банках, почтовых отделениях - и это еще не полный список - поступило в полицию около трех часов дня. Там работают следственно-оперативные группы и взрывотехники.