17-летнего подростка подозревают в жестоком убийстве молодой харьковчанки

В Харькове жестоко убили 26-летнюю девушку.

Информация об убийстве молодой харьковчанки Яны на Холодной Горе появилась в соцсетях накануне.

Тело девушки с многочисленными телесными повреждениями, свидетельствующими о насильственной смерти в Холодногорском районе Харькова.

Мама убитой девушки, которая числилась пропавшей около двух недель, написала о трагедии в соцсети:«Разбил лицо до неузнаваемости, дорезал ножом, проломил череп. Опознать было невозможно, только по татуировке на ноге».

Также женщина сообщила, что по подозрению в убийстве ее дочери задержали несовершеннолетнего парня.

В отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области прокомментировали происшествие.

По данным правоохранителей, родители девушки обратились с заявлением о пропаже дочери 29 июня, а 9 июля тело девушки нашли в овраге за частным сектором в районе улицы Рельефной.

На теле обнаружили следы насильственной смерти - колото-резаные ранения.

Досудебное расследование проводит следственное управление.

В убийстве подозревают 17-летнего харьковчанина. Ему уже объявили о подозрении в совершении преступления, и суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Что стало мотивом убийства, сейчас выясняет следствие.

Как отметили в полиции, молодой человек сначала не хотел сотрудничать со следствием и первое время скрывался от органов досудебного расследования, однако затем стал давать показания.