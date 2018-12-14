17-летняя девушка ушла в институт и не вернулась (фото)

Правоохранители устанавливают местонахождение Алины Семиной, 2001 года рождения, которая 13 декабря ушла из дома в институт и до сих пор не вернулась.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области, приметы девушки: рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы длинные, рыжие, глаза карие. На правой щеке - родимое пятно.
Была одета в пуховик черного цвета, джинсы и черные сапоги.
Полицейские просят сообщить харьковчан, если они владеют какой-либо информацией о разыскиваемой по телефонам: (057) 700-43-04, 068-57-01-200, 102 или другим доступным способом.