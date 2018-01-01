24 выезда за сутки - новогодняя сводка ГСЧС

За сутки с 31 декабря на 1 января сотрудники ГСЧС 24 раза выезжали по сигналу трвога на ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций. 17 вызовов были на пожары и вогорания ( 3 в Харькове, 6 в области), остальные - оказание помощи гражданам и дежурства на площади Свободы и в парке Горького.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, пожаров из-за пиротехники и обращений к спасателям по поводу ЧП не было.

Накануне в 19-05 в селе Ковшаровка Купянского района горела квартира на первом этаже 9-этажного дома - погибла хозяйка. Площадь пожара - 60 кв. метров. Горели мебель и домашние вещи. В квартите пожарные обнаружили тело 50-летней летней женщины. В 20-10 пожар был ликвидирован. По предварительным данным, причина возгорания - неосторожность при курении.

В Валках в 20-00 загорелся жилой частный дом. Площадь - 52 кв. метра. Спасены 50-летний мужчина и 78-летняя женщина. Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении. В 23-57 пожар был ликвидирован.

20-54, Харьков, улица Людвига Свободы-31. На 1 этаже 12-этажке горела квартира. Огнем были охвачены домашние вещи на площади 20 кв. метров. На месте работали два отделения ГСЧС. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки. В подъезде было сильное задымление. Отравление угарным газом получила пожилая женщина из квартиры на 10 этаже.