18-летнему парню грозит серьезный срок за угон мотоцикла

14 августа в полицию поступило сообщение от жителя Купянска о том, что около 20:20 из гаража исчез его мотоцикл «Днепр - 16».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции установили и обнаружили злоумышленника - им оказался 18-летний местный житель, который повредил гаражные ворота.Транспортное средство изъято и помещено на штрафплощадку.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.