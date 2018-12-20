19-летний парень торговал наркотиками через мессенджер

20 декабря 2018 г. 11:12
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18 декабря правоохранители адержали 19-летнего парня, который на проспекте Победы за 300 гривен сбыл грамм каннабиса. Оказалось, харьковчанин долго сбывал каннабис путем «закладок», деньги получал на банковскую карточку, а со своими клиентами встречался лично.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области. 

По данным полиции, в ходе личного обыска полицейские изъяли у мужчины мобильный телефон и 4 полимерных пакета с каннабисом общим весом около 4 грамм, которые он хранил с целью сбыта. А по месту жительства полицейские нашли 2 бумажных свертка с каннабисом общим весом около 100 граммов, электронные весы, пакеты для фасовки и банковскую карточку, на которую тот получал деньги за сбыт наркотиков.

Кроме того, работники полиции установили, что мужчина длительное время занимался сбытом марихуаны Для конспирации и расширение своей деятельности он создал интернет-магазин в мессенджере. Наркотики сбывал путем «закладок», деньги получал на свою банковскую карточку, а проверенным покупателям приносил товар лично. 
 
Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.
 
Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины. 

 

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