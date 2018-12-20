19-летний парень торговал наркотиками через мессенджер

18 декабря правоохранители адержали 19-летнего парня, который на проспекте Победы за 300 гривен сбыл грамм каннабиса. Оказалось, харьковчанин долго сбывал каннабис путем «закладок», деньги получал на банковскую карточку, а со своими клиентами встречался лично.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.

По данным полиции, в ходе личного обыска полицейские изъяли у мужчины мобильный телефон и 4 полимерных пакета с каннабисом общим весом около 4 грамм, которые он хранил с целью сбыта. А по месту жительства полицейские нашли 2 бумажных свертка с каннабисом общим весом около 100 граммов, электронные весы, пакеты для фасовки и банковскую карточку, на которую тот получал деньги за сбыт наркотиков.