19-летний парень торговал наркотиками через мессенджер

18 декабря правоохранители адержали 19-летнего парня, который на проспекте Победы за 300 гривен сбыл грамм каннабиса. Оказалось, харьковчанин долго сбывал каннабис путем «закладок», деньги получал на банковскую карточку, а со своими клиентами встречался лично.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Харьковской области.
По данным полиции, в ходе личного обыска полицейские изъяли у мужчины мобильный телефон и 4 полимерных пакета с каннабисом общим весом около 4 грамм, которые он хранил с целью сбыта. А по месту жительства полицейские нашли 2 бумажных свертка с каннабисом общим весом около 100 граммов, электронные весы, пакеты для фасовки и банковскую карточку, на которую тот получал деньги за сбыт наркотиков.
Кроме того, работники полиции установили, что мужчина длительное время занимался сбытом марихуаны Для конспирации и расширение своей деятельности он создал интернет-магазин в мессенджере. Наркотики сбывал путем «закладок», деньги получал на свою банковскую карточку, а проверенным покупателям приносил товар лично.
Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.
Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщения о подозрении по ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.