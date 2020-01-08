20 килограмм марихуаны для знакомых в России. Мужчина пытался провести через границу наркотики в топливном баке

08 января 2020 г. 21:29
Автор: Алина Тюхай
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20 килограммов наркотиков в топливном баке. Мужчина пытался вывезти в Россию запрещенное вещество растительного происхождения, скорее всего марихуану. Во время прохождения погранично-таможенного контроля, рассказывает Оксана Иванец мужчину выдало нервное поведение, которое заинтересовало пограничников и чувствительный нюх служебной собаки, которая мгновенно среагировала на автомобиль.

Оксана Иванец, помощник начальника Восточного регионального управления ГПСУ

Прослідував автомобіль «Volkswagen» під керуванням нашого співвітчизника 82-го року народження. Автомобіль було відведено на окрему смугу руху та ретельно оглянуто правоохоронцями - це були прикордонники, співробітники СБУ та митниці.

За такой запрещеный презент из Украины по словам мужчины его знакомые обещали - три сотни долларов. По словам помощницы начальника Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Оксаны Иванец, правонарушители часто выбирают топливный бак для контрабанды наркотиков, некоторые даже прячут запрещенные вещества прямо в бензине, надеясь, что резкий запах топлива помешает служебным собакам услышать наркотики, но тщетно.

Оксана Иванец, помощник начальника Восточного регионального управления ГПСУ

Даний тип схованки використовуються дуже часто в минулому році це було два або три випадки в позаминулому також були такі випадки але в цьому році ось на початку року ми вже розпочали затримувати такі великі партії наркотичної речовини які перевозяться саме у паливному баці.

 Если вину мужчины докажут в суде, то за контрабанду наркотических средств ему грозит лишение свободы от трех до восьми лет.

 

Видео: 

20 килограмм марихуаны для знакомых в России - 08.01.2020

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