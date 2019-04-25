20-летняя девушка пыталась покончить с собой из-за любимого

Инцидент произошел сегодня ночью, 25 апреля, в общежитии на улице Мира.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, из окна 5-го этажа общежития пыталась выпрыгнуть 20-летняя девушка. Она в течение трех часов сидела на газовой трубе, вцепившись за парапет здания. Оказалось, что причиной для попытки самоубийства стала ссора с парнем.

Оперуполномоченному отдела уголовного превенции Индустриального ОП старшему лейтенанту полиции Петру Чепиленко удалось уговорами заставить жительницу Харьковской области не совершать непоправимого.

Она госпитализована в харьковскую больницу.