20-летняя девушка пыталась покончить с собой из-за любимого

25 апреля 2019 г. 15:42

Инцидент произошел сегодня ночью, 25 апреля, в общежитии на улице Мира. 

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, из окна 5-го этажа общежития пыталась выпрыгнуть 20-летняя девушка. Она в течение трех часов сидела на газовой трубе, вцепившись за парапет здания. Оказалось, что причиной для  попытки самоубийства стала ссора с парнем. 

Оперуполномоченному отдела уголовного превенции Индустриального ОП старшему лейтенанту полиции Петру Чепиленко удалось уговорами заставить жительницу Харьковской области не совершать непоправимого.

Она госпитализована в харьковскую больницу.

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