20-летняя водитель "Лексуса": "Подозрение необоснованное"

На судебном заседании по определению меры пресечения 20-летней Елене Зайцевой, которая находилась за рулем "Лексуса", врезавшимся в толпу людей в начале улицы Сумской, подозреваемая "пошла в отказ".

Зайцева заявила, что выдвинутое ей подозрение необосновано и попросила провести полный медицинский осмотр.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В анализе мочи Елены Зайцевой взятой после ДТП, в котором погибли 5 человек и еще 6 получили ранения, обнаружены наркотические вещества - опиаты.

