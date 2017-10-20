20-летняя водитель "Лексуса": "Подозрение необоснованное"

20 октября 2017 г. 16:19
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На судебном заседании по определению меры пресечения 20-летней Елене Зайцевой, которая находилась за рулем "Лексуса", врезавшимся в толпу людей в начале улицы Сумской, подозреваемая "пошла в отказ".

Зайцева заявила, что выдвинутое ей подозрение необосновано и попросила провести полный медицинский осмотр.

Уголовное производство открыто по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В анализе мочи Елены Зайцевой взятой после ДТП, в котором погибли 5 человек и еще 6 получили ранения, обнаружены наркотические вещества - опиаты.
 

 

головное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/2198581-avariya-v-harkove-obvinenie-zayavi...

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