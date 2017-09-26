24 пострадавших, шестеро из которых – дети. Подробности тройного ДТП в Изюме

Грузовик MAN, Нива и маршрутка – авария в Изюме произошла на въезде на мост через Северский Донец. Грузовик догнал ехавшую впереди Ниву, после чего врезался в автобус, который выбросило бросило на отбойник. В результате столкновения травмы получили все трое водителей, пассажир Нивы и 20 пассажиров маршрутки – из них шестеро детей возрастом от 4 до 17 лет. У нескольких пострадавших переломы. Большинство участников ДТП, получивших ушибы и ссадины, уже отпущены на амбулаторное лечение.

Геннадий Бондарчук, зам. нач. Управления здравоохранения Харьковской обл.

П'ять чоловік госпіталізовано з пошкодженнями верхніх кінцівок, одна особа прооперована в ургентному порядку. Усі пацієнти отримали необхідну мед допомогу. Серед постраждалих одна дитина яка госпіталізовано з підозрою на струс головного мозку.

По предварительной информации, во время движения у грузовика отказали тормоза. Такова версия водителя MANa - она проверяется.

Александр Ельников, следователь отдела СУ ГУНП Харьковской обл.

Говорит, что при нажатии на педаль тормоза педаль провалилась. Это то, что он говорит. Дальше мы будем назначать экспертизы автотехнические, чтобы установить техническое состояние автомобиля – был ли он неисправен, или же неисравность возникла в ходе движения. Это все устанавливать будем следственным путем.

Почему грузовик стал неуправляемым – окончательные выводы правоохранители смогу делать только после того, как закончат работу эксперты.