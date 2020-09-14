266 новых случаев СOVID-19 за сутки: Харьковская область не готова к ослаблению карантина

Маски, обработка рук антисептиком и социальная дистанция. Харьковчанка Татьяна строго соблюдает правила карантина с начала его внедрения. Рассказывает, уже не раз убедилась, что поступает правильно. Женщина имеет среди знакомых тех, кто на собственном опыте испытал, что такое коронавирус.

Татьяна

В нашем подъезде, где мы живем, соседи. Одна семья болела, еще одна семья из нашего подъезда. Еще есть девушка знакомая, молодая совсем - 25 лет. Мы придерживаемся, сейчас мы приехали на маршрутке я и ребенку надевала маску, и себе тоже

Марина и Инга второкурсницы одного из Харьковских ВУЗов. Уже две недели девушки на смешанной форме обучения. Но в условиях карантина, говорят, предпочли бы быть на дистанционке. Ведь не очень довольны выполнением санитарных норм в учебном заведении. Не все студенты носят в коридорах маски и придерживаются дистанции.

Марина и Инга, студентки

Даже температуру не меряют, на некоторых факультетах заходишь, меряют температуру, а на входе - нет. Потому что мало ли кто зайдет и с чем он зайдет. Особенно не нравится, когда организовывают “кучность”, когда много людей и нет бы, чтоб группы разделить, а наоборот их соединяют. В аудитории может сидеть целый поток впритык к друг-друг, как снегири

Дочь Анны в этом году пошла в первый класс. Поэтому пока уроки не сложные, женщина также не против, если внедрят дистанционку. Пока же, дома пытается объяснять дочери правила гигиены.

Анна, мать первоклассницы

Моем руки, в маске едем в метро, ​​в троллейбусе. В школу они заходят в масках на уроки. На уроках без масок. В принципе, не против, ну у меня просто есть возможность позаниматься с ней дома, а те, кто работает это тяжело, конечно. Особенно, когда двое детей, тяжело

За минувшие сутки в Харьковской области коронавирус подтвердили в 266 человек. Шесть пациентов - умерли. Больше всего больных в городе Харькове - 206 случаев. Таким образом, регион занимает второе место по количеству инфицированных Ковид-19 в сутки. Больше больных только в Тернопольской области - 352.

В Минздраве говорят, все из-за увеличения количества проведенных тестирований.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

На тижні з 7 по 13 вересня нами було зроблено 164 929 тестувань методом ПЛР. Ми продовжуємо збільшувати кількість тестувань. У порівнянні з минулим тижнем з 31-м серпня по 6 вересня - це 157 561 тестування. Майже на 7 з половиною тисяч тестів ми зробили більше

По данным Минздрава, Харьковщина не готова к ослаблению карантина. В красной зоне продолжает оставаться Великобурлукский район, а город Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район находятся в "оранжевой".