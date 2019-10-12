 

29-летний подрывник банкомата оказался под стражей

12 октября 2019 г. 9:04
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Суд удовлетворил ходатайство прокурора о применении меры пресечения в виде содержания под стражей для 29-летнего мужчины, подозреваемого в подрыве банкомата, с правом внесения залога.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, ранее судимый мужчиа, вступил в преступный сговор с другими соучастниками преступления. С помощью баллонов с газом они повредили банкомат, который расположен возле здания лицея железнодорожного транспорта в Люботине Харьковской области. После повреждения банкомата, злоумышленники завладели деньгами и скрылись с места совершения преступления.

Сейчас другим соучастникам преступления сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения и принимаются меры по установлению возможной причастности группы лиц к аналогичным преступлениям на территории Харькова и области.
 
 Максимальная санкция статей "умышленное повреждение имущества, совершенное путем взрыва" и "кража, соединенная с проникновением в хранилище, причинившая значительный ущерб потерпевшему, и совершенная группой лиц, повторно" предусматривает до 10 лет лишения свободы.

 

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