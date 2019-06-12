3-летний мальчик выпил отбеливатель: ребенок в реанимации

12 июня 2019 г. 13:10
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Сообщение о том, что трехлетний мальчик доставлен в реанимационное отделение областной детской клинической больницы, поступило 12 июня в 8:27.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области. 

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа районной полиции.

Правоохранители установили, что мальчик по месту жительства выпил отбеливатель, который находился в кружке на столе. Ребенок подлил воды и выпил жидкость. Родители мальчика в это время находились дома, в соседней комнате. Сейчас состояние здоровья ребенка удовлетворительное.

Факт события внесен в Журнал единого учета заявлений и сообщений. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Также решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности.

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