3 тысячи долларов за нужное решение: в Харькове судью словили на взятке

Главу Харьковского окружного административного суда уличили в передаче взятки сотрудники СБУ, детективы Национального антикоррупционного бюро и сотрудники специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом говорится на официальном сайте Службы безопасности Украины. По данным следствия, должностное лицо оказывало давление на одного из судей для нужного решения, рассказывают в харьковском теруправлении НАБУ.

Майя Каштан, главный специалист по вопросам взаимодействия с общественностью и СМИ ХТУ НАБУ:

Слідство встановило, що посадовець здійснював тиск на одного з суддів Харківського окружного адміністративного суду аби той ухвалив рішення по адміністративній справі щодо земельного питання на користь комерційної компанії. Під час передачі неймовірної вигоди, яка здійснювалася до початку відповідного судового засідання посадовця Харківського окружного адміністративного суду було викрито "на гарячому".

За принятие «правильного» решения глава суда передала другому судье 3000 долларов США, говорится на сайте Службы безопасности Украины. Все детали ни в НАБУ, ни в СБУ не разглашают, ссылаясь на тайну следствия. Отмечают, что проверяют информацию о других возможных случаях взяточничества.

Майя Каштан, главный специалист по вопросам взаимодействия с общественностью и СМИ ХТУ НАБУ:

На разі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції та причетності до них інших співробітників суду. Вирішується питання про повідомлення підозри за частиною 3 статтею 369 Кримінального кодексу України.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Имя должностного лица следствие не разглашает. Однако на официальной странице суда на сайте Судебная власть указано, что председателем Харьковского окружного административного суда является Ольга Панченко. Там также говорится, что эту должность она занимает с 2017-го года.

В отделе обобщения судебной практики, работы по рассмотрению обращений физических и юридических лиц и связи со СМИ ответили Новостям АТН, что прокомментируют ситуацию позже, разместив сообщение на официальном интернет-ресурсе.