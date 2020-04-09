300 миллионов убытков и полсотни обысков: разоблачены полицейские, которые “крышевали” “черных лесорубов”

Змиевчанин собрал вокруг себя три десятка человек, дабы незаконно вырубывать масштабные участки дубов и ясеней. Преступная схема работала два года, говорят в прокуратуре, и каждый день наносила государству ущерб - 100 тысяч гривен.

В состав группы “черных лесорубов” входили жители Харьковской, а также Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областей. А всю схему покрывали местные полицейские, говорит пресс-секретарь областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Незаконна порубка лісу здійснювалась на території Валківского та інших районів Харківської області. За грошову винагороду працівники поліції не здійснювали заходів щодо затримання підозрюваних, вони надавали оперативну інформацію щодо того, де будуть здійснюватися рейди щодо пошуку чорних лісорубів, а також вони супроводжували транспорт, яким вивозили незаконно зрубану деревину.

Прокуратура совместно со следователями государственного бюро расследований и оперативными сотрудниками ДСБ провела с полсотни обысков в домах фигурантов и в служебных помещениях отделов полиции. Там были найдены и изъяты черновые записи по расчетам с полицейскими, банковские карточки, бензопилы, мобильные телефоны и другие доказательства.

По словам Дмитрия Чубенко, пока согласно заключению экспертов государственная казна обеднела на 850 тыс. грн. Впрочем, по окончании всех необходимых осмотров и исследований убытки могут увеличиться до 300 млн грн.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 4-м співробітникам поліцейським Валківського відділу поліції за ч. 3 ст. 365 - це зловживання службовим становищем та ч. 4 ст. 246 Кримінального Кодексу України - це незаконна порубка лісу. Також повідомлено про підозру 11 особам, які здійснювали порубку лісу.

Для подозреваемых прокуратура будет просить у суда в качестве меры пресечения содержание под стражей. Если вину всех участников криминальной схемы докажут в суде, то «черным лесорубам» грозит тюрьма на срок от пяти до семи лет. А полицейским - «кришевальникам» - от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.