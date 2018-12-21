4-летний мальчик застрял рукой в радиаторе батареи

21 декабря 2018 г. 15:44
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Инцидент произошел 21 декабря о 11:03 в одной из квартир семиэтажного жилого дома на проспекте Московском 90А. 

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области, рука 4-летнего мальчика мальчика по имени Кирилл застряла между секциями радиатора отопления старого образца. Оказалось, малыш хотел достать игрушку, которая закатилась за батарею, но выдернуть руку самостоятельно не смог. Рядом находилась его бабушка, но и она не смогла помочь.  Спасатели сразу успокоили ребенка, а он увидев в них надежду на спасение стал вести себя как настоящий мужчина: не плакал, четко отвечал на все вопросы, подсказывал, где больно. 

Было принято решение охладить радиатор, перекрыв подачу теплоносителя, а также использовать для охлаждения мокрые тряпки. 

После этого место, где застрял локоть, смазали маслом, а руку освободили от одежды. После нескольких попыток и советов от медиков скорой, спасатели нашли такое анатомическое положение руки, которое позволило ей выскользнуть из металлической ловушки.

Вся операция длилась около 40 минут. В результате мальчик не пострадал, это позже подтвердили врачи, а  система отопления в квартире осталась не повреждена.
 

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