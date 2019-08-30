 

5-летний мальчик умер от кори - ребенок имел противопоказания к вакцинации

30 августа 2019 г. 14:36
Источник: УНИАН
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От кори умер 5-летний мальчик, который не был вакцинирован в связи с противопоказаниями.

Как сообщили в пресс-службе Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, в семье погибшего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний.

ЦОС напоминает о критической необходимости формировать коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку из-за сопутствующих состояний, а также призывает регионы проводить спецоперации по преодолению вспышки кори.

Отметим, с начала этого года, по состоянию на 16 августа, в Украине заболели корью 27 тыс. 039 взрослых и 30 тыс. 262 ребенка, умерли от осложнений 18 человек.

В Минздраве напомнили, что временное регулярное уменьшение заболеваемости корью летом происходит в связи с коротким пребыванием людей в больших коллективах, а с началом учебного года заболеваемость снова растет, особенно среди детей.

 

 

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