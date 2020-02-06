5 погибших и 1 пострадавший: подробности жуткой аварии возле Изюма

06 февраля 2020 г. 18:18
Автор: Лариса Говина
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Страшная авария произошла накануне вечером на трассе «Киев-Харьков-Довжанский». По данным полиции, автомобиль «Daewoo» двигался по главной дороге и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2109, который выехал со второстепенной дороги на главную. Столкновение было настолько сильным, что после удара транспортные средства начали гореть.

Погибло 5 человек: трое людей, которые были в «девятке» и два пассажира «Daewoo». На месте трагедии работали не только правоохранители, но и чрезвычайники.

Выжил в кровавой ДТП только водитель «Daewoo». Из железной ловушки его пришлось освобождать с помощью специального оборудования.

Игорь Лупандин, зам. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской области:

За допомогою гідравлічноого обладнання, наші рятувальники деблокували чоловіка і передали його лікарям швидкої допомоги. Далі вже на місці події працювали правоохороонні органи. А потім ще проводили роботи щодо легкозаймистої речовини з автодороги.

Сейчас пострадавший находится в больнице неотложной помощи в Харькове. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.  Данніе о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Видео: 

5 погибших и 1 пострадавший: подробности жуткой аварии возле Изюма 06.02.2020

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