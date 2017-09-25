5 тысяч за избиение антикоррупционера. Двое мужчин признались в нападении на харьковского активиста Евгения Лисичкина

Возраст - больше 40 лет, безработные и живут в Харькове. Так описывают правоохранители вероятно нападавших на активиста Харьковского антикоррупционного центра Евгения Лисичкина. Двое неизвестных избили его 18 сентября у подъезда, в тот момент когда антикоррупционер выходил из дома. Их личности были установлены в ходе расследования, отмечают правоохранители, во время допроса мужчины сами признались в содеяном, заверили, что их попросили "изобразить нападение" и пообещали денежное вознаграждение.

Олег Бех, нач. ГУНП в Харьковской обл.:

Как сообщили указанные лица, им передали 5 тысяч гривен. Они никуда не скрываются, активно ходят на допросы, они были установлены, так как имеют соответствующий автомобиль, они попали на видеокамеры, проведены были иные мероприятия, которые подтвержают, что именно указанные лица находились в этом месте.

Эти мужчины не только попали в поле зрения нескольких камер видеонаблюдения, также во время обысков у них дома были изъяты вещественные доказательства, подчеркивают правоохранители. Всего к нападению на Лисичкина причастны 4 человека, уверяют в "главке", трое уже допрошены, в том числе человек, который давал указания исполнителям, еще один - скрывается. Однако точную оценку тому была ли это инсценировка нападения полицейские пока не дают и утверждают, что расследование все еще продолжается. Евгений Лисичкин рассказывает, принимает участие в следственных экспериментах и заинтересован в том, чтобы были найдены реальные заказчики и организаторы его избиения. Допрошенных ранее мужчин сам антикоррупционер не опознал, но уточняет, что мог не узнать их при встрече поскольку во время нападения был в стрессовой ситуации, кроме того видел своих обидчиков один раз. А вот версию инсценировки отбрасывает.

Евгений Лисичкин, пострадавший:

На пізнаванні я фактично я не впізнав виконавців, як мені сказали. що це виконавці, двох осіб, вони сказали, що їм замовили начебто інсценування нападу. Взагалі я не вірю в версію інсценування нападу, це був справжній напад. вдалось - не вдалось їм, це вже питання інше. Але там була погроза і так далі.

А вот нападавшие на его коллегу, Дмитрия Булаха, которого неизвестные избили в конце августа пока не найдены, говорят правоохранители. Уверяют, расследование по этому делу продолжается и перспектива раскрытия в ближйшее время - есть.