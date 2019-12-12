50 мешков с наркотическими смесями. Харьковские правоохранители подозревают супружескую пару в наркоторговле

Спецоперация по разоблачению наркодилеров длилась почти полтора года. В организации криминального бизнеса правоохранители подозревают супругов с Красноградщины. По данным следствия, они наладили масштабный сбыт наркотических средств по всей Украине.

Ольга Грабар, главный специалист отдела коммуникаций ГУНП в Харьковской области:



Поліцейські Харківщини документували їх злочинну діяльність протягом 2018-2019 років. Чоловік та його дружина розфасовували наркотики та збували накрозалежним особам за допомогою поштових відправлень по всій території України.

Правоохранители провели 5 обысков в доме супружеской пары. Изъяли не только наркотики, но и банковские карты. И даже бумажные накладные за текущий год со списком клиентуры. Приблизительная стоимость найденных у них дома веществ на «черном» рынке составляет около 500 тысяч гривен.

Ольга Грабар, главный специалист отдела коммуникаций ГУНП в Харьковской области:



У злочинців було вилучено 50 мішків із сумішшю макового насіння та макової соломи. 79 пляшок розчинника, ваги, полімерні пакети та інші речові докази. Чітку вагу вмісту макової соломи буде встановлено після проведення відповідної експертизи.

Сейчас досудебное расследование по делу продолжается. Уголовное производство открыто по статье "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Супругам грозит до 10 лет тюрьмы.