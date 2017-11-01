52 доставленных. Ночные гуляния футбольных фанатов завершились погромом паба "Стена"

На окнах роллеты, но дверь не заперта. Чтобы вовремя начать работу, сотрудникам паба "Стена" пришлось хорошо поработать. Только битого стекла вынесли 4 мешка. Результаты ночной потасовки хорошо видны изнутри. Разбитая мебель, местами разбитые стены.

Вычищали аппарат, кондиционер развалили перекидками и с той стороны и с этой стороны.

Совладельцев паба Денис Солодовников говорит - убытки еще подсчитывают. На месте происшествия он оказался через 15 минут после нападения. Уверяет - в его заведении было все тихо. Среди посетителей – голландцы, которые вели себя очень вежливо. Еще были девушки, отмечали день рождения. Именно телефон одной из них и зафиксировал момент нападения, видео которого уже разлетелось по сети.

По словам совладельца паба перед самим нападением несколько посетителей вышли на улицу и очень быстро вернулись. Вслед в заведение попытались попасть шумные и агрессивные неизвестные. Было их человек 20. Но им помешали посетители, в том числе и голландцы, и сотрудники. Пригодились стулья заведения. В помещение нападавших не пустили.

Денис Солодовников, совладелец паба "Стена":

Они побежали, начали бить окна и закидывать сюда камни. Хватать все, что у нас там стоит, из окон и пытаться закинуть сюда. Ребята начали отбрасываться этими же камнями обратно, пытаясь отогнать их от окон.

Неожиданный штурм длился около пяти минут до прибытия полиции. Денис уверен - его паб разгромили голландцы. Они могли быть фанатами клуба, с которым сегодня играть" Шахтер "в Харькове.

Денис Солодовников, совладелец паба "Стена":

"Феенорд" ультрас или "Феенорд" хулиганс, что-то такое выкрикивали.

Между тем на странице харьковских ульрас в Фейсбук появилась своя короткая версия событий. По ней произошло столкновение между молодежью харьковских ультрасов и фанами "Фейеноорда ". Но ультрас оказались в меньшинстве.

25 блок НСФ (молодежь) vs 60 “Фейенорда”. Попытка схлестнуться по фейр плею - безуспешно. Харьковчан встречает шквал гавна, после чего они отступают и прыгают снова. Заряды «Фейеноорд Хулиганс». Три попытки схлеста, цепи, камни, бутылки. Все сходки - преимущество за голландцами…

В отдел полиции были доставлены 52 человека. 40 из них - голландцы, 12 - украинцы. Все участники погрома паба "Стена" допрошены и пока отпущены. Следствие выясняет обстоятельства происшествия. По словам начальника управления полиции в Харьковской области Олега Беха открыто уголовное производство по статье хулиганство. Сейчас только решается - будет административная или уголовная ответственность.

Олег Бех, начальник ГУ НП Украины в Харьковской области:

Как мне доложили, сейчас работает следствие. Известно, что у нас только один потерпевший. Это голландец, который отказывается от дачи каких-либо пояснений, от претензий к кому либо, потому что якобы сам находился активным участником.

Также, по словам Беха, представители голландской стороны обязались возместить убытки владельцам паба. Напомню, почти три года назад 9 ноября 2014-го года в этом пабе прогремел взрыв. По данным СБУ в "Стене" сдетонировала пластиковая бомба. Пострадало 13 человек. Задержана была группа диверсантов во главе с Мариной Ковтун, которую подозревают в организации взрыва. Судебное следствие по ней продолжается.