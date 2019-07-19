 

57-летний мужчина убил пасынка ударом в сердце: вынесен приговор

19 июля 2019 г. 9:33

Приговором Змиевского районного суда области 57-летнего мужчину признали виновным в умышленном убийстве.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области,  около 30 лет жил с женщиной, которая имела двух сыновей. Один из них вел асоциальный образ жизни, часто прикладывался к рюмке и постоянно оскорблял семью. В январе этого года после празднования Крещения между пасынком и отчимом возник очередной конфликт.

Уже после того, как страсти в доме поутихли и все легли спать, 57-летний мужчина решил убить надоедливого родственника. Он ударил потерпевшего ножом в сердце. От несовместимой с жизнью травмы 33-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Злоумышленнику присудили 7 лет лишения свободы. Приговор суда не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.

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