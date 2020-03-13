6 лет лишения свободы за убийство двух котят. Харьковчанин, которого обвиняют в этом преступлении настаивал на закрытом слушании дела

- Я могу попросить без журналистов проводить суд. - В зв'язку з чим? - Ну, в зв'язку - потому, что не хочу. В тот раз, когда снимали про меня видео много неправды наговорили, не факт, что и щас, как говорится. Это моё желание.

Так начинается заседание по обвинению Алексея Слободчикова. По мнению следствия именно он год назад с балкона 12-го этажа выбросил двух маленьких котят. Один пушистик погиб мгновенно, второго пытались спасти ветеринары. Впрочем, котик имея сверхтяжелые травмы - ушиб легких, внутреннее кровотечение и черепно-мозговую травму умер в реанимации. А неправдой Слободчиков считает ряд сюжетов с вот этим комментарием своей матери и нескольких людей, которые стали свидетелями этого ужасного события.

Пять раз. Пять раз. Как меня дома нет, так он и выбрасывает. Ему говорю, и в милицию заявляла, и бесполезно. Милиция приехала, с ним поговорила, он их чуть ли не матами их накрыл - и всё. Зашел - и как так и надо.

Впрочем, судья решила ходатайство Слободчикова отклонить.

Виктория Музыченко, судья

Суд постановив відмовити обвинуваченому Слободчикову Олексію Петровичу в задоволенні клопотання щодо проведення судового засідання без участі представників засобів масової інформації. Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

В судебных прениях прокуратура просила суд признать Слободчикова виновным в совершении преступления и посадить мужчину в тюрьму на шесть лет.

Янина Надежкина, прокурор

Слободчиков заперечував факт вчинення ним злочину повідомляв, що весь час спав вдома. Перебував у стані алкогольного сп'яніння. Свідок надав аналогічні показання крім того зазначив крім того зазначив, що Слободчиков у особистій бесіді, без камер та не складаючи пояснень повідомив, що викинув кошенят, оскільки вони заважали йому спати.

Обвиняемый, в свою очередь, от комментариев отказался, а на дебатах был достаточно лаконичным, все выступление мужчины заняло полминуты.

Алексей Слободчиков, обвиняемый

Я считаю, что моя вина не доказана, потому что единственные свидетели, которые имеются — это Юлина на первом судовом заседании она сказала, что не видела, что это я лично делал, а на последнем она же сказала, что видела - то есть она брехала. По поводу службы пробации ну как они могут делать такие высновки когда они со мной лично не общались, а тока по телефону. Все. и по поводу своей вины, я как не признавал так и признавать не буду. Я этого не делал. У меня всё.

Судья удалилась в совещательную комнату. Свое решение она объявит уже в следующий понедельник 16 марта.