65-летний педофил будет ждать суда за решеткой

12 октября 2018 г. 10:45
Харьковский райсуд избрал подозреваемому в развращении малолетних мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры. 
 
По данным следствия, подозреваемый вел смс-переписку с 12-летней школьницей. Мужчина писал шестикласснице сообщения на сексуальные темы и предлагал встретиться, чтобы реализовать обещанное в переписке. Для того, чтоб заинтересовать ребенка, пенсионер обещал покупать девочке подарки.
 
10 октября мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сейчас проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.
 
65-летнему мужчине инкриминируется развращение несовершеннолетних, совершенное в отношении малолетнего ребенка.Согласно санкции статьи ему грозит до 8 лет лишения свободы

 

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