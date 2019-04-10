7 тонн бензина на дороге. Авария с участием бензовоза в центре города

В воздухе запах бензина, под ногами ручьи из топлива. Сегодня на улице Шевченко водитель тридцатитонного бензовоза въехал в бордюр. Из-за столкновения содержимое одного из пяти отсеков цистерны вытекло на дорогу

З цистерни вилилося сім тонн палива, вони розтіклися по асфальту. Вулиця перекрита з обох боків. Рятувальники проводять роботи, щоб не допустити займання.

Происшествие случилось на подъезде к АЗС. Кроме того, что водитель, по словам свидетелей, поехал под запрещающий дорожный знак, он еще и не учел угол подъема

Семен Артемов, свидетель происшествия

Здесь поехал, он зацепился об асфальт какими-то деталями и прорвало вентиль, и пошел бензин- вот - все

А вот сам водитель рассказывает, что за рулем уже 15-ть лет, приехал в Харьков издалека и винит во всем плохую дорогу

Александр, водитель бензовоза

Неровная дорога, вот бугор, зацепился колесом. - С вами такое раньше бывало? – Нет. - испугались? -Нет.

Рабочие АЗС вызвали спасателей. Кроме четырех отделений на автоцистернах, пришлось задействовать еще и одно отделение химической службы, говорит помощник начальника службы по чрезвычайным ситуациям Игорь Лупандин.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСНС в Харьк. обл.

Легковоспламеняющаяся жидкость - это бензин. С учетом высокой температуры. Мы сейчас также это понимаем. И опасен не только сам бензин, но и пары бензина, что может привести к определенным последствиям. Имеется в виду загорание бензина. В том числе, и в закрытом состоянии паров может привести и к другим последствиям - Типа? -Типа взрыва

Кроме смывания бензина с асфальта, пожарные еще постоянно охлаждали цистерну, ведь в четырех соседних отсеках оставалось топливо. Сейчас уже правоохранители выясняют все обстоятельства этого происшествия.