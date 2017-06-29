70 уклонистов-выпускников военных кафедр попали под админответственность

В отношении семидесяти уклонистов, которые прошли обучение на военных кафедрах, но отказались по повесткам явиться в военкоматы, начаты административные производства. Им грозит штраф около 500 гривен. Об этом сообщил областной военный комиссар Юрий Калгушкин. Этой весной перед комиссариатами была поставлена новая задача - призвать на действительную военную службу тех, кто закончил военную кафедру, но в армию так и не попал. И хотя таких призывников не отправляют в зону АТО, для многих бывших студентов нововведение стало неприятной новостью, так как само обучение на военной кафедре они воспринимали как легальное уклонение от службы. Но учитывая, что и набор офицеров был относительно небольшим - 70 человек, - Харьковской области удалось выплатить план за счет добровольцев. Также на 100 процентов выполнен план по набору контрактников рядового и сержантского состава. Часть из них, говорят в комиссариате, уже имеют боевой опыт и по своему желанию будут направлены в зону АТО. А вот женщинам этой весной в армию попасть было не так легко, признаются военкомы. В отличие от мужчин, которые уклоняются от службы, женщин было три человека на место на те должности, которые для них открыты.

Юрий Калгушкин, облвоенком

Эти должности практически укомплектованы. Но если мы уже затронули вопрос женщин, из этих 70 офицеров есть одна женщина, которая убыло в институт телекоммуникации в Киев.

Справилась Харьковская область и по набору срочников. Почти тысяча юношей уже отбыла в части ВСУ, Нацгвардии и государственной спецслужбы транспорта. Они, по закону, не попадают в зону АТО, но есть среди них и такие, говорит Юрий Калгушкин, кто по собственной воле хочет попасть в зону боевых действий. И у них есть возможность сразу заключить контракт.

Юрий Калгушкин, облвоенком

Газоэлектросварщик парень, ему двадцать лет, по сути он подлежит сейчас на срочную службу, сейчас определились с представителями боевых частей, а он изъявил желание служить по контракту, попасть в зону АТО, но поскольку он не служил, будут соблюдены все процедуры, медкомиссия, профотбор, оформление личного дела, обязательно три месяца по той специальности, по той, которую он выберет, но она будет близкой к его гражданской специальности, через три месяца попадает на комплектование той части которую выбрал, и в самое ближайшее время попадет в зону АТО.

При этом Юрий Калгушкин уверяет, что никто из 18-летних ребят, кто предпочел срочной службе службу по контракту без прохождения обучения в АТО не попадает.