8 лет за синяк и ссадину. Патрульного подозревают в превышении служебных полномочий

В Киевский районный суд Николай Рыбальченко прибывает в сопровождении адвоката. Инспектор патрульной полиции находится под денежным залогом. Поводом для открытия уголовного производства в отношении него стало задержание нетрезвого водителя 19 мая. Автомобиль, проходивший по ориентировке, экипаж Николая увидел около 10-ти вечера на улице Сидора Ковпака. На требование остановиться водитель не отреагировал. Погоня завершилась, рассказывает Николай, на улице Горянской. Но водитель бросился бежать. Именно при попытке его задержать и возникла потасовка. Пассажир попытался отбить водителя, напав, по словам Рыбальченко, на его напарника.

Николай Рыбальченко, инспектор патрульной полиции:

Он стоял ко мне спиной. Взял его сзади за плечи, если не ошибаюсь. За плечи взял, после чего он с криком и нецензурной, таки, бранью нанес мне удар. Схватил меня за форму и вытолкнул в сторону.

Ударом мужчина рассек патрульному губу. У самого пассажира, а ныне пострадавшего, появился синяк под глазом. Инспектор уверяет, силу применял в рамках должностных инструкций и пассажира не бил. Но прокуратура удар рассмотрела на видео с нагрудной камеры полицейского. По словам Рыбальченко следователи так расценили его попытку задержать нападавшего. Теперь правоохранителя подозревают в превышении служебных полномочий. Максимальная санкция статьи - 8 лет лишения свободы.

Артур Маргарян, представитель обвинения:

Під час досудового розслідування було зібрано достатньо доказів вини Рибальченка, у зв’язку з чим йому пред’явлено підозру.

Наша версия будет рассказана в суде. - То есть, так вот отдельно... - Нет, прошу прощения.

Пассажир, который в деле проходит как пострадавший, подал гражданский иск. Нанесенные ему убытки он оценивает в сумму более 80-ти тысяч гривен. В предварительном заседании он добавляет к иску подтверждающие документы.

У меня есть выписка, есть чеки, я лежал в больнице.

Статья, инкриминируемая патрульному, отмечает адвокат Николая Рыбальченко, действительно предполагает нанесение значительного вреда личности, организации или предприятию. Но сами представители прокуратуры в обвинительном акте указали - такового в данном преступлении нет. Потому нет и состава преступления.

Олег Головков, адвокат патрульного:

В данном случае к такому заключению пришел прокурор, следователь. Прокурор это утвердил. То есть я так понимаю, что это согласованная позиция следствия и прокуратуры о том, что вреда не причинено. Нет вреда - закрывайте производство.

Но судья не поддержала жалобу защиты о закрытии производства, решив начать рассмотрение дела. При этом, как отметил Головков, в своем решении она сослалась на уже отмененную норму уголовного кодекса. И это не единственный юридический казус, связанный с этим конфликтом. По заявлению Николая Рыбальченко открыто уголовное производство. Подозреваемым по нему должен проходить нынешний потерпевший. Правда ему, в отличии от полицейского, еще даже не объявлено о подозрении. Ситуацию, когда два участника конфликта проходят по двум разным производства по одному эпизоду и при этом находятся в разных статусах независимые эксперты называют взаимоисключающей. В теории эти дела могут быть объединены и следователь должен решить, кто из участников конфликта - виновный, а кто потерпевший.