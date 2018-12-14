9-летнюю беглянку полицейские нашли в школе

Оказалось, 9-летняя девочка ушла из дома из-за конфликта в семье.

По информации пресс-службы ГУ НП Харьковской области, сообщение об исчезновении девочки поступило в полицию вчера вечером,13 декабря. Женщина рассказала, что ее дочь не вернулась домой из школы.

На поиски школьницы был ориентирован весь личный состав Индустриального отдела полиции. Утром 14 декабря девочка пришла в школу. Она пояснила, что была у знакомых, которым сказала, что предупредила родителей о том, что останется у них на ночь.