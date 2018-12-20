92-летняя женщина сгорела в собственном доме (фото)

20 декабря 2018 г. 10:20
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Пожар произошел вчера вечером, 19 декабря, в частном доме на ул. Кооперативной, 63 в поселке Казачья Лопань Харьковской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области. 

По информации спасателей, сообщение поступило от соседей, которые увидели, что горит крыша. На момент прибытия спасателей горели деревянные конструкции и домашние вещи на общей площади 90 кв.метров. Некоторые несущие конструкции под воздействием огня уже разрушились.

Во время пожаротушения спасатели обнаружили на пепелище тело хозяйки дома, 1926 года рождения.

В 19:40 пожар был локализован, а в 22:10 - ликвидирован.
 
Причина возникновения пожара устанавливается.
 

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