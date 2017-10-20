Адвокат водителя "Лексуса": "10 лет назад была серьёзная травма головы"

Юлия Козырь, адвокат Елены Зайцевой, заявила, что ее подзащитная хотела бы "отмотать время назад" в связи с ДТП, в котором погибли 5 человек и еще 6 получили ранения. Козырь просит отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры о содержании под стражей и применить меру пресечения - домашний арест

"Никаких фактов влияния на свидетелей не обнаружено. Более мягкая мера пресечения, чем содержание под стражей, например домашний арест может обеспечить отсутствие влияния на свидетелей. Девушка очень плохо себя чувствует, головные боли и головокружения, есть выводы врачей скорой помощи о гематомах. Она нуждается в госпитализации, плохо себя чувствует, у неё 10 лет назад была серьёзная травма головы," - заявила Юлия Козырь на судебном заседании об избрании меры пресечения.

Также по словам адвоката, ее подзащитная больше никогда не хочет садиться за руль.