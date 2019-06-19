Аэропорт, церкви и детский сад: в Харькове ищут взрывчатку на 10 объектах

19 июня 2019 г. 14:35
87 просмотров

Полицейские проверяют информацию о заминировании более десятка различных объектов в Харькове.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сообщение о заминировании религиозных сооружений по улицам Пушкинской и Ярославской, организаций по улицам Тобольской и Академика Проскуры, медицинского учреждения по проспекту Независимости и детского сада по улице Шевченко, а также трех заведений питания по улице Культуры, Сумской и проспекта Науки, развлекательных заведений и харьковского аэропорта, поступило на электронную почту полиции сегодня, 19 июня.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. 

Сейчас правоохранители  проводят осмотры помещений и прилегающей территории, а также эвакуируют граждан.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.