Аэропорт, вокзал, вуз, ТЦ и жилые дома: в Харькове ищут взрывчатку на 54 объектах

12 ноября 2019 г. 20:32
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Полицейские проверяют информацию о минировании 54 объектов Харькова 

Полицейские проверяют информацию о минировании 54 объектов на территории Харькова.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, сегодня, 12 ноября, около 17:00 на элетронную почту полиции поступила информация о закладке взрывчатки в 21 жилом доме, 21 торговом центре, 8 медицинских учреждениях, в ХНУ им.Каразина, а также в аэропорту, центральном автовокзале и железнодорожном вокзале.

По всем указанным адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. 

Сейчас правоохранители проводят осмотр помещений и прилегающей территории.

 

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