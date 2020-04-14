Аэропорт, вокзалы и аптеки: в Харькове искали взрывчатку в 239 объектах

Полицейские проверили информацию о заминировании 239 объектов в Харькове, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В сообщении, поступившем на электронную почту полиции 13 апреля около 14:50, говорилось о закладке взрывчатки в 41 медицинском учреждении, 19 продовольственных гипермаркетах, 172 аптеках, аэропорта, 3 железнодорожных вокзалах и 3 автовокзалах.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

В ходе осмотров мест происшествий правоохранители эвакуировали 335 человек.

Во время осмотров мест происшествий и прилегающих территорий взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Все обстоятельства по данному факту устанавливаются.