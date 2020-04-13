Афера на 300 миллионов: в деле о крышевании "лесной мафии" прокуратура готовит новые подозрения

Получали неправомерную выгоду за непринятие мер, предусмотренных законом, и приобщались к преступной деятельности. На Харьковщине разоблачили группировку в более чем 30 человек. Она в течение нескольких лет занималась нелегальной вырубкой древесины. Крышевали эту деятельность "черных лесорубов" местные полицейские. Предварительная сумма ущерба, нанесенного государству – 300 миллионов гривен.

Александр Фильчаков, прокурор Харьковской области:

У 2018 році один із мешканців Зміївського району створив групу, численністю понад 30 осіб для організації незаконної порубки дерев на території Волчанського та інших районів Харківської області. Зокрема, він побудував злочинну схему з ієрархічною структурою, до складу якої серед інших осіб, він включив працівників правоохоронного органу, а саме Нацполіції.

Привлеченные к преступной схемы, работники Валковского отдела полиции способствовали деятельности «лесной мафии» - сопровождали автомобили с незаконно вырубленной древесиной, предоставляли служебную информацию черным лесорубам о планах на рейды и проверки. Деревья, которые нелегально «валили», отмечают правоохранители, на территории Украины не реализовывали. Отправляли за границу - в Азию.

Александр Володин, руководитель Департамента внутренней безопасности ГУНП в Харьк. обл.:

За результатом проведених заходів, оголошено про підозри організатору злочинної групи, 10-м цивільним, 4-м співробітникам поліції. Організаторам злочинної групи та її членам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 7 років, а причетним до злочинної діяльності працівникам поліції - позбавлення волі на термін від 7 до 10 років.

По словам губернатора Алексея Кучера, это дело находится на личном контроле министра внутренних дел Арсена Авакова. Организатор схемы "черной порубки леса" правоохранителям уже известен. Кто он - пока держат в тайне.

Алексей Кучер, председатель ХОГА:

Разом з цим ми рухаємося далі і вже зараз можемо повідомити вам, що ми знаємо, хто є та був кінцевим бенефіціаром всіх цих історій. Ступінь цієї проблеми - вона є досить критичною і величини тих людей. Тобто величини бенефіціарів, про яких я повідомляю, вони є досить серйозними.

Однако, по словам Кучера, лица по которым сейчас начато уголовные производства присутствовали в зале на коллегии по незаконной порубки леса несколько месяцев назад.

Сейчас правоохранителями решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Также в ближайшее время получат уведомление о подозрении еще с десяток «черных лесорубов», в том числе правоохранители.