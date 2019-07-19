 

Афины всколыхнуло землетрясение мощностью 5,3 балла

19 июля 2019 г. 15:40
Источник: ТСН
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Сегодня, 19 июля, в Афинах (Греция) случилось мощное землетрясение, испуганные люди выбегали из домов. 

По данным Афинского института геодинамики, мощность землетрясения составила 5,1 балла, в свою очередь в Геологической службе США сообщили о 5,3 балла. Потрусило греческую столицу в 14.38 по местному времени. 

Из-за подземных толчков люди стали выбегать на улицы. У очевидцев было ощущение, что поднимается пол и двигаются стены дома, после толчка раскачивались люстры.

Также спасателям сообщили о случаях застревания людей в лифтах из-за отключения электроэнергии в пригороде Афин. Информации о пострадавших или разрушениях нет, длилось землетрясение недолго. 

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