Акции протеста в Минске: гремят взрывы, протестующих задерживают

Противники режима Лукашенко в Минске в очередной раз вышли на акцию протеста.

Силовики применяют светошумовые гранаты и жестко задерживают активистов.

О ситуации в Минске сообщается в Telegram-канале TUT.by.

Протестующие начали собираться у станции метро «Пушкинская», силовики начали грубо задерживать участников митинга и применять спецсредства.

Очевидцы сообщили с места событий о взрыве.

Предположительно, взорвалась светошумовая граната.

Правозащитный центр «Вясна» сообщил, что по состоянию на 13:30 в Беларуси задержаны не менее 40 человек.

Людей задерживают не только в Минске, но и в Новополоцке, Гомеле, Бресте, Светлогорске и Витебске.