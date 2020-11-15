Акции протеста в Минске: гремят взрывы, протестующих задерживают

Противники режима Лукашенко в Минске в очередной раз вышли на акцию протеста.
Силовики применяют светошумовые гранаты и жестко задерживают активистов.
О ситуации в Минске сообщается в Telegram-канале TUT.by.
Протестующие начали собираться у станции метро «Пушкинская», силовики начали грубо задерживать участников митинга и применять спецсредства.
Очевидцы сообщили с места событий о взрыве.
Предположительно, взорвалась светошумовая граната.
Правозащитный центр «Вясна» сообщил, что по состоянию на 13:30 в Беларуси задержаны не менее 40 человек.
Людей задерживают не только в Минске, но и в Новополоцке, Гомеле, Бресте, Светлогорске и Витебске.