Активисты зафиксировали очередное "агитационное" нарушение в регионе

21 февраля представители общественной сети «Опора» зафиксировали в Боровском районе нарушение Закона Украины «О выборах Президента Украины» и обратились в полицию.

Как сообщили в пресс-службе харьковской полиции, на столбах электроопор на улице Мира в поселке Боровая были обнаружены агитационные листовки кандидата в Президенты Украины.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Боровского отделения полиции. Проводится проверка.

По данным правоохранителей, с начала предвыборной компании полицией Харьковщины зарегистрировано 82 сообщения о нарушениях Закона Украины «О выборах Президента Украины», открыто пять уголовных дел и составлено несколько админпротоколов.