Американца украинского происхождения, который въехал на на бензовозе в толпу протестующих, освободили из заключения

Американца украинского происхождения Богдана Вечирко, который был водителем грузовика, въехавшего в толпу протестующих возле Миннеаполиса, отпустили из-под ареста, не выдвинув обвинений, однако расследование продолжается. Об этом сообщает Голос Америки.

В штате Миннесота подозреваемых могут содержать без официально выдвинутых обвинений в течение 36 часов. В случае Вечирко, этот срок истек.

35-летнего американца украинского происхождения арестовали по подозрению в совершении нападения и удерживали в тюрьме графства Геннепин.

В воскресенье вечером Вечирко, находясь за рулем пустого бензовоза, на большой скорости въехал в толпу протестующих, которые двигались в сторону скоростной автострады I-35W. Местные СМИ в Миннесоте сообщают, что он заранее сигналил протестующим, однако не уменьшал скорость. Протестующие успели убежать, и во время происшествия никто из них не пострадал. Когда водитель остановился, его грузовик окружили протестующие.

На фотографиях с места происшествия видно, что Вечирко избили. На его лице и теле видны синяки и следы крови. Официально не подтверждено, кто это сделал. Перед заключением правоохранители отвезли водителя в больницу, у Вечирко диагностировали ранения, не угрожающие его жизни.

Как отмечает издание, прокуроры могут обвинить Вечирко позже, если найдут доказательства его виновности.

"Следователи сейчас в процессе сбора дополнительной информации и ответов, которые помогут принять решение по обвинению", - сообщили в офисе прокурора графства Геннепин.

Уполномоченный Департамента общественной безопасности Джон Харрингтон заявил, что в начале расследования действия Вечирко выглядели как умышленные, но может оказаться, что это случилось не нарочно, добавил Харрингтон.

Вечирко сотрудничает с компанией по перевозке грузов Ken Advantage.

Как отмечается, в украинской общине штата Миннесота описывают Вечирко как украинца, мирного христианина, хорошего семьянина, честного и порядочного человека". В украинской общине рассказали, что Вечирко воспитывался в семье евангельских христиан.

По словам источников в украинской общине, семья Вечирко эмигрировала в США, когда Богдану было 5 лет, в статусе религиозных беженцев. Его семья - из Червонограда, Львовской области.