Амфетамин и экстази из Евросоюза: сотрудники СБУ задержали контрабандиста-иностранца

13 января 2020 г. 19:11
Автор: Лариса Говина
44 просмотра

Поставки психотропов организовывал гражданин одной из стран Евросоюза, который учится в украинском вузе, рассказали в Службе безопасности Украины. Мужчину силовики задержали.

Руки на машину.

По данным следствия, иностранец не только занимался контрабандой, но и планировал создать сеть сбыта на территории Харьковской области и соседних регионов. Завозил в Украину амфетамин, экстази и ЛСД сам, скрывая наркотики в личных вещах. Задержали силовики организатора контрабандного канала во время сбыта очередной партии психотропных на 200 тысяч гривен.

Грошові кошти у валюті українська гривня, номіналом по 500 гривень.

У мужчины изъяли пакет с амфетамином весом почти килограмм. Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений по статьям "Контрабанда психотропных веществ в особо крупных размерах" и "Сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах".

Видео: 

Сотрудники СБУ задержали контрабандиста-иностранца - 13.01.2020

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.