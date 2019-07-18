Апелляционный суд рассмотрел жалобу на снятие подозрения с Мусеева

Харьковский апелляционный суд начал рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры на постановление Киевского райсуда об отмене подозрения в госизмене экс-руководителю Холодногорской райадминистрации Максиму Мусееву.

Об этом сообщает UA: Харьков.

Так, сегодня в начале заседания прокурор по делу Вадим Белоусов просил рассматривать дело в закрытом режиме.

«Та информация, которая будет звучать в ходе рассмотрения апелляционной жалобы, может вызвать утечки информации из-за чего будет нарушена тайна следствия», - сказал прокурор.

Адвокат Мусеева Юрий Вишневецкий возразил против закрытия судебного слушания. Самого Мусеева на заседании нет. Он и сейчас находится в розыске.

Коллегия отклонила ходатайство прокурора. Следующее слушание назначено на 29 июля.

Напомним, подозрение депутату горсовета Максиму Мусееву объявили в октябре 2018 года. По данным силовиков, в 2015 году в Крыму Мусеева завербовала ФСБ России. Чиновник обвинения отрицает.

21 мая Киевский райсуд города отменил объявленное Мусееву подозрение.