Апелляционный суд решил оставить Ширяева под стражей

Олега Ширяева задержали после событий в поселке Занки, где произошел рейдерский захват элеватора. Суд первой инстанции решил взять его под стражу без права на внесение залога до 10 ноября, вместе еще с более чем двумя десятками парней. Ширяев попытался обжаловать это решение в апелляции.

Евгения Бондаренко, пресс-секретарь Апелляционного суда Харьковской области:

Сам Олег Ширяєв приймав участь у судовому засіданні, знаходячись в умовах слідчого ізолятору, в режимі відеоконференцзв’язку. Відповідно до діючих норм, кримінально-процесуальних норм кодексу участь підозрюваного при перегляді рішення суду першої інстанції щодо обрання запобіжного заходу пристуність не є обов’язковою умовою.

Защита требует изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы, и возможностью внесения залога в размере 140 000 гривен. Аргументируя требование, Ширяев ни скрывался от следствия, имеет постоянное место работы и проживания. Адвокаты также подали ходатайство о возможности присутствия на апелляции самого подзащитного. Суд ходатайство отклонил.

Юрий Кубай, адвокат защиты:

Кримінальне провадження на сьогоднішній день не містить жодного прямого чи опосередкованого доказу винуватості Ширяєва Олега Вікторовича у чинних зазначених кримінальних правопорушеннях. Немає ані показів свідків, нема ні аудіо і відеозаписів, немає будь-яких письмових доказів.

Сам же Ширяев отметил, что он является участником боевых действий, у него двое несовершеннолетних детей и, к тому же, он является единственным кормильцем в семье. Но прокуратура требование об изменении меры пресечения не поддерживает.

Антон Лазарев, прокурор:

На думку досудового розслідування є доведена підозра. Саме зазначена особа привезла, у ході досудового розслідування встановлених та не встановлених у ході досудового розслідування осіб до винуватого. Які на підставі підроблених документів незаконно проникли до зазначеного підприємства, блокували його діяльність, у зв’язку з чим зібрався натовп біля зазначеного елеватору, після чого була стрілянина та 5 особам було спричинено тілесні ушкодження.

Суд принял решение не поддержать апелляционную жалобу защиты по делу Олега Ширяева и оставить его под стражей без права на внесение залога. Ширяеву инкриминируют сразу три статьи: "хулиганство", "участие в массовых беспорядках, которые сопровождались повреждением имущества и захватом здания", а также" умышленное повреждение имущества правоохранителей".