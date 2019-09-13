У харьковчанина обнаружили посевы элитной конопли

У 37-летнего жителя Новобаварского района обнаружили полсотни кусов конопли элитных сортов.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, на территории своего домовладения 37-летний мужчина вырастил полсотни кустов конопли элитных сортов. В его доме полиция изъяла около 1 кг каннабиса в высушенном и измельченном виде, а также 18 самодельных устройств для употребления каннабиса.

Кроме того, был изъят металлический предмет, внешне похожий на ручную гранату «Ф-1».

Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

Наркотические растения обнаружили 12 сентября во время проведения обыска.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения и сообщения о подозрении.

Следствие устанавливает цель выращивания конопли, а также преступные связи фигуранта и другие эпизоды его преступной деятельности.