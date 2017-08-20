Audi врезалась в грузовик - двое пострадавших

Сегодня около 11-00 на улице Сидора Ковпака-72 столкнулись автомобили Audi A4 и грузовик MAN.

По информации пресс-службы патрульной полиции, Audi двигался в направлении улицы Жилярди. По предварительной информации, водитель пошел на обгон и на полосе встречного движения не разминулся с грузовиком. По словам водителя грузовика, он сбросил скорость, принял вправо и выехал на обочину, но избежать столкновения не удалось.

С места аварии были госпитализиованы водитель Audi и пассажир грузового авто.

В обстоятельствах ДТП разбиралась следственно-оперативная группа.