Аварией с участием полицейских на проспекте Науки занялось ДБР

Накануне около 21:00 на проспекте Науки, 18/9 столкнулись автомобили Lexus IS 250, Mazda 6 и служебный автомобиль полиции Mitsubishi Outlander.

Как сообщает в пресс-служба Государственного бюро расследований, водитель служебного авто патрульных осуществлял разворот на пересечении проспекта Науки с улицей Бакулина. В этот момент в Outlander врезался Lexus, который от удара отбросило на припаркованную Mazda.

По информации пресс-службы УПП Харьковской области, травмы в результате ДТП получили пять человек: пассажир и водитель Lexus, водитель Mazda и его спутник, а также пассажир Mitsubishi Outlander – инспектор патрульной полиции.

Как стало известно в ходе расследования, пассажиром Lexus был действующий сотрудник патрульной полиции.

Процессуальное руководство досудебным расследованием, начатым по ч.1 ст.286 УК Украины, осуществляет прокуратура Харьковской области.