 

Авария на ХТЗ: пострадавшего из поврежденного авто извлекали спасатели

28 сентября 2019 г. 13:36
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Сегодня в 8:13 на пересечении проспекта Архитектора Алешина с улицей Михаила Водяного столкнулись автомобили Subaru Impreza и ЗАЗ Таврия − 64-летнего водителя Славуты после столкновения зажало в деформированном салоне.

Из автомобиля пострадавшего доставали спасатели. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, мужчину деблокировали с помощью гидравлических ножниц и пневмоинтрумента. 

Пострадавшего передали медикам. Предварительный диагноз: перелом ноги, резаные раны рук и лица. Мужчина был доставлен в больницу. 

Водителю Subaru медпомощь была оказана на месте. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Нацполиции. 

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