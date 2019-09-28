Авария на ХТЗ: пострадавшего из поврежденного авто извлекали спасатели

Сегодня в 8:13 на пересечении проспекта Архитектора Алешина с улицей Михаила Водяного столкнулись автомобили Subaru Impreza и ЗАЗ Таврия − 64-летнего водителя Славуты после столкновения зажало в деформированном салоне.

Из автомобиля пострадавшего доставали спасатели. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Харьковской области, мужчину деблокировали с помощью гидравлических ножниц и пневмоинтрумента.

Пострадавшего передали медикам. Предварительный диагноз: перелом ноги, резаные раны рук и лица. Мужчина был доставлен в больницу.

Водителю Subaru медпомощь была оказана на месте. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Нацполиции.